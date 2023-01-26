Представитель Белого дома: США не пренебрегают предупреждениями РФ о красных линиях

Соединенные Штаты не пренебрегают предупреждениями России о недопустимости пересечения «красных линий», но и не принимают их на веру. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, сообщается на сайте Белого дома.

Один из журналистов заметил, что власти РФ после объявления новых мер поддержки Украины часто говорят об «угрозах эскалации» или «о пересечении красных линий», и поинтересовался у представителя американской администрации, не считают ли в Белом доме эти слова пустыми угрозами.

«<…> мы ничего не принимаем как должное, когда они это говорят. И мы не пренебрегаем [предупреждениями]», — подчеркнул Кирби.

Относительно передачи танков M1 Abrams представитель Белого дома заметил, что они «должны помочь Украине эффективно бороться на открытой местности, чтобы защитить свой суверенитет и территории, а также отвоевать территории, занятые русскими».

Кирби также повторил утверждение Президента США Джо Байдена, что передача танков не угрожает России. «Представляют ли они угрозу для русских солдат? Еще бы. Но для русских солдат на Украине, а не для собственно России», — пояснил он.