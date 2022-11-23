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Наука и образование
23 ноября 2022  17:12

Председателем Совета ректоров вузов РТ стал Ленар Сафин

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Ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин возглавил Совет ректоров вузов Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба КФУ.

«На сегодняшнем заседании Совета ректоров вузов Республики Татарстан ректор КФУ Ленар Сафин единогласным решением был назначен на должность председателя Совета сроком на 5 лет», — говорится в сообщении.

В университете напомнили, что с начала года временно исполняющим обязанности председателя был ректор КГМУ Алексей Созинов.

Напомним, что Ленар Сафин был назначен ректором КФУ в октябре 2022 года. Возглавлять университет он также будет в течение пяти лет.

#КФУ #Ленар Сафин
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