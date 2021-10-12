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12 октября 2021  11:42

Количество комитетов в Госдуме России увеличилось до 32

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Количество думских комитетов увеличилось с 26 до 32. Постановление об изменениях в регламенте работы нижней палаты парламента приняли депутаты Госдумы восьмого созыва. 

«Я думаю, что вы знаете, что предполагается создать 32 комитета. Комитеты меняются не только по количеству, но и по названию. За названиями следует и предмет работы, которым будет заниматься комитет», — рассказал глава временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания парламента Александр Жуков.

По его словам, на заседании утвердят состав и руководителей комитетов. При этом в этом созыве вырастет число зампредов Госдумы, сообщает РИА Новости. 

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