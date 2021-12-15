Председатель «Золотой маски» посмотрела премьерный спектакль в Бугульминском драмтеатре

Театральный критик Татьяна Тихоновец посетила премьерный спектакль Бугульминского драмтеатра им. А. Баталова — трагикомедию «Скрипка Ротшильда». Оценить работу постановочной группы, игру артистов ее пригласил директор театра Владислав Юдин. Об этом ИА «Таар-информ» рассказала завлит театра Юлия Исмагилова.

«Скрипку Ротшильда» представили на подмостках в третий раз. «Спектакль только встает на ноги. Еще можно немного сместить акценты, поменять что-то в нюансах. Именно поэтому мнение эксперта было важно для администрации театра», — отметила собеседница агентства.

Татьяна Тихоновец — председатель экспертного совета престижной национальной театральной премии «Золотая маска» сезона 2020/2021. Командировки по театрам всей России у нее бывают до 300 дней в году. Поэтому возможность принять эксперта стала для бугульминцев большой удачей.

Для гостя провели экскурсию в музей Ярослава Гашека. Несмотря на то что здесь это был выходной день, для почетного гостя открыли музей и рассказали о пребывании Гашека на бугульминской земле. После этого в своем Facebook Татьяна Тихоновец написала, что Бугульма — город старинный, с красивой легендой о своем имени, с единственным в России музеем Ярослава Гашека.

«Театр красивый, бывший Народный дом. Носит имя Алексея Баталова. Очень трогательная история о том, как театр получил его имя. Театр отреставрирован. А какой красивый зал, соразмерный человеку. В общем играть и играть, ставить и ставить! И фестиваль замутить! Город — на границе разных дорог, путей сообщения», — поделилась эксперт.

После спектакля критик дала полный разбор постановки, особо отметив работу артистов, авторскую музыку.

«Татьяна Николаевна сказала, что у нас прекрасная музыка! Спросила, где мы ее подбирали. Но мы ее не подбирали. Это специально написанная композитором музыка именно для этой пьесы. Автор — московский композитор Владимир Брусс создал замечательный звуковой купол очень эксцентричной музыки, подчеркивающей то бытие, в котором существуют герои этой пьесы. Также критику понравилась сценография, которая представлена на черном фоне черных кулис в виде деревянных конструкций, щитов и полотен. Татьяна Николаевна отметила, что в театральном тренде сейчас именно натуральные материалы, а не бутафорские», — поделилась собеседница агентства.

После Бугульмы Татьяна Тихоновец отправилась в командировку в Новосибирск.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что автором инсценировки по рассказу Антона Чехова и режиссером спектакля «Скрипка Ротшильда» выступил Владимир Кузнецов, который по приглашению приехал из владимирского театра драмы.