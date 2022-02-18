Председатель Верховного суда РТ: «Не все судьи могут брать ответственность за людей»

О росте уголовных дел, связанных с коррупцией, о кадровом голоде и сотнях миллионов штрафов за нарушение антиковидных ограничений – о чем еще говорили сегодня на отчетной конференции судей – в репортаже ИА «Татар-информ».

Самые строгие присяжные Татарстана – в Верховном суде

Традиционно ежегодная отчетная конференция судей прошла сегодня в ГТРК «Корстон», исключением стал прошлый год, когда заседание прошло в новом здании Советского районного суда. На конференции председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов подвел итоги деятельности судов за прошлый год, а также выбрали новых членов и руководителей Совета судей и квалификационной коллегии.

Ильгиз Гилазов: «В прошлом году в районные суды поступило 18 уголовных дел с участием присяжных. Вынесено семь приговоров, пять человек получили сроки, четыре – оправданы» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Председатель Верховного суда РТ подвел итоги работы судов по уголовным делам, которых в прошлом году было рассмотрено более 18 тысяч, более 13 тысяч обвиняемых выслушали свои приговоры, что составило почти 70% . Избежать наказания удалось более чем четырем тысячам человек – они были оправданы или уголовные дела в отношении них были прекращены.

«Что касается суда присяжных, то в прошлом году в районные суды поступило 18 уголовных дел с участием присяжных. Вынесено семь приговоров, пять человек получили сроки, четыре – оправданы», – добавил председатель Верховного суда РТ.

Строже всех оказались присяжные Верховного суда республики. По словам Гилазова, за год с ними было рассмотрено шесть дел, семь человек были осуждены, оправдательных вердиктов не было.

Чаще всего причиной трагедий становится алкоголь

Безработный, судимый, пьяный – таков портрет татарстанца, который чаще всего совершает преступление и оказывается на скамье подсудимых, рассказал председатель Верховного суда республики. Большинство из них получили сроки за кражи, оборот наркотиков и смертельные ДТП. Число осужденных за вымогательства в прошлом году снизилось вдвое.

Большинство из оказавшихся на скамье подсудимых получили сроки за кражи, оборот наркотиков и смертельные ДТП Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Отдельное внимание председатель Верховного суда заострил на коррупционных делах, количество осужденных по ним в прошлом году резко увеличилось – на 60%. Летом прошлого года за откаты на 2 млн рублей свой приговор выслушал бывший главный транспортник «Татарстан Почтасы» Рустем Галиханов. Вахитовский районный суд Казани признал его виновным в получении взяток и приговорил его к 6,5 года колонии строго режима.

Рост числа коррупционных дел, отметил Президент республики Рустам Минниханов, может сказаться на ситуации в обществе и подорвать доверие к власти.

«Нельзя оставлять без внимания факт значительного роста количества коррупционных дел. Коррупция разрушает общество, подрывает доверие к власти и должна пресекаться. Причем быстро и эффективно. Безусловно, здесь главную роль играют действенные профилактические меры. Их следует осуществлять повсеместно», – высказался Минниханов.

200 млн рублей штрафов за нарушения Covid-ограничений

Административные дела составляют подавляющее большинство из рассматриваемых судами.

«Районные суды рассмотрели 210 тысяч дел об административных нарушениях. В 16 раз увеличилось число дел, связанных с нарушением порядка или с проведением митингов. Более чем в два раза увеличилось привлечение к ответственности жителей республики, попавшихся на незаконной продаже алкоголя.

Последние два года, по словам Гилазова, лидируют дела, связанные с нарушениями антиковидных ограничений. Только за прошлый год районными судами было рассмотрено свыше 180 тысяч таких дел. К слову, показатель 2021 года на четверть больше показателей 2020 года. По мнению Президента республики, это может означать одно – население не осознает в полной мере серьезность ситуации.

За прошлый год районными судами было рассмотрено свыше 180 тысяч дел, связанных с нарушениями антиковидных ограничений Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Второй год вы рассматриваете дела об административных правонарушениях, связанные с несоблюдением требований, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции. Увеличение количества таких правонарушений означает, что население не в полной мере осознает серьезность ситуации. Необходимо усилить разъяснительную работу по этому вопросу», – обратился к судьям Рустам Минниханов.

Стоит отметить, что за нарушение антиковидных ограничений за прошлый год жителей Татарстана оштрафовали на 200 млн рублей.

Кадровый голод в судебной системе

Рост административных дел, связанных с антиковидными нарушениями, по словам председателя Верховного суда, аукнулся судебной системе республики. Вместе с ними растет и нагрузка на судей. Особенность профессии судьи такова, что служителям Фемиды приходится брать на себя ответственность за жизни других людей, что вынести может не каждый. Это привело к тому, что за прошлый год из аппарата мировых судей ушли 308 человек – это почти половина сотрудников. На данный момент в Татарстане открыты 44 вакансии.

«Вопреки стереотипам о профессии судьи не многие готовы брать на себя ответственность за жизнь других людей и отдавать себя полностью профессии», – отметил председатель Верховного суда РТ.

Начальник Управления Судебного департамента в РТ Зявдат Салихов прокомментировал сложившийся кадровый голод невысокой зарплатой и отсутствием карьерного роста.

Рустам Минниханов: «Работа в судебных органах накладывает большую ответственность. Судьи всегда находятся в центре внимания. Хочу поблагодарить вас за ваш труд и преданность делу» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Между тем в республике продолжается работа по обеспечению судей комфортными условиями работы. По словам Минниханова, для снижения текучки кадров было принято решение о ежеквартальных премиях, кроме того, на повышение квалификации и переподготовку судей было направлено 4,5 млн рублей.

«Работа в судебных органах накладывает большую ответственность. Судьи всегда находятся в центре внимания. Хочу поблагодарить вас за ваш труд и преданность делу», – обратился к судьям Президент республики.