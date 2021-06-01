Экс-главный транспортник «Татарстан Почтасы» получил 6,5 лет колонии за откаты на 2 млн

Сегодня в Вахитовском районном суде Казани вынесли приговор бывшему главному транспортнику «Татарстан Почтасы» Рустему Галиханову. Его признали виновным в получении взяток на почти два миллиона рублей и назначили наказание в виде 6,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

В 2015–2017 годах Галиханов занимался заключением договоров на поставку шин, горюче-смазочных материалов и на оказание медицинских услуг в «Татарстан Почтасы». Он являлся руководителем группы управления транспортом, организации и контроля перевозок и входил в закупочную комиссию, которая проводила тендеры с предполагаемыми поставщиками.

Галиханов выдвигал варианты поставщиков, подготавливал документы. Если аукцион по каким-то причинам не проводился, он сам выбирал фирмы, с которыми в дальнейшем заключались договоры. Исполнение условий контракта контролировал также Галиханов.

Как установило следствие, Рустем Галиханов, в обход тендера, заключал сделки с выгодными для него предприятиями, а те, в свою очередь, возвращали ему откаты в размере 10% от стоимости контракта.

В 2016 году Галиханову было необходимо заключить контракт на поставку шин. Вместо того, чтобы найти наиболее выгодного для компании поставщика, мужчина решил извлечь свою выгоду из ситуации. Он обратился к руководителю компании «Казань Шина» и предложил тому заключить контракт с «Татарстан Почтасы». Галиханов пообещал, что поможет заключить контракт в обход тендера и попросил за это вознаграждение в размере 10% от стоимости контракта. Сумма заключенного контракта составила более 3 млн рублей, около 330 тыс. из которых позднее были переданы Галиханову.

В 2017 году «Татарстан Почтасы» искало поставщика горючего. Галиханов, занимаясь подготовкой технического задания для предстоящего тендера, предложил руководителю «Автоград-Ойл» помочь выиграть право на заключение контракта. Мужчина указал в техническом задании именно те продукты, которые предоставляет «Автоград-Ойл», таким образом создав для компании преимущество на предстоящем редукционе. В итоге «Автоград-Ойл» стал единственным участником тендера, а Галиханов за свою помощь получил 503 тыс. рублей.

Третий эпизод дела связан с заключение контракта на проведение предрейсового медосмотра водителей «Татарстан Почтасы». Галиханов способствовал заключению и продлению договоров с компанией «Клиника Инсайт». За свою помощь Галиханов получил более миллиона рублей.

автор фото: Алина Файзрахманова

Таким образом, общая сумма «откатов», полученных Галихановым, составила почти 2 млн рублей. Мужчине предъявили обвинение по статье «Получение взятки». Галиханов вину признал частично, заявив, что взяток не брал, а вознаграждение за его помощь предлагали сами компании.

Кроме того, мужчина несколько раз отмечал, что единолично принимать решение, с кем именно заключать контракт, он не мог - требовалось согласие всей закупочной комиссии. С квалификацией преступления не согласился и его адвокат, на прениях он заявил, что действия Галиханова нужно трактовать как мошенничество, а не получение взяток.

автор фото: Алина Файзрахманова

Однако гособвинение было убеждено, что вина Галиханова в получении взяток полностью доказана. На прениях прокурор запросил для Галиханова 9,5 лет колонии.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане завели уголовное дело на главного транспортника «Татарстан Почтасы» за содействие в заключении договоров с директорами предприятий

