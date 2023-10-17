Председатель «Союза ветеранов РТ» Александр Бородин рассказал о внуке - герое СВО

Александр Бородин

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

У председателя «Союза ветеранов РТ» Александра Бородина два сына, оба военные в званиях полковник и капитан, а также есть внук, который сейчас выполняет боевые задачи в зоне проведения СВО и уже был удостоен высокой награды. Об этом рассказал сам Бородин во время первого телемарафона в поддержку службы по контракту «Все Свои».

«Мой внук закончил казанское военное училище, затем ещё и рязанское. Сейчас выполняет задачи по защите нашего государства в ходе СВО, награждён медалью за отвагу, орденом мужества. Сейчас он командир разведгруппы. Я ему звоню, спрашиваю, не тяжело ли, он отвечает: "Конечно тяжело, но я же воюю и приглашаю всех ребят. Я буду биться, пока победа не будет достигнута"», - рассказал Бородин.

Он подчеркнул, что в Татарстане созданы все условия для того, чтобы люди шли на контрактную службу, в том числе простая процедура заключения контракта и все необходимые меры поддержки для семей военнослужащих.

Напомним, 17 октября в Татарстане проходит масштабная патриотическая акция в поддержку военной службы по контракту «ВСЕ СВОИ». Марафон длится целый день с 10.00 до 22.00 часов. Все желающие могут получить актуальную информацию о контрактной службе и СВО, а также узнать истории героев и ответы на вопросы о мерах социальной помощи и поддержки.

Полную трансляцию можно посмотреть на телеканале ТНВ, официальном сообществе ВКонтакте «Республика Татарстан», в социальных сетях, на «БИМ-радио», радио «Күңел», «Авторадио», «Ди-ФМ». Зрители смогут перейти на сайт heroes-tatarstan.ru, позвонить на горячую линию 117 или перейти по QR-коду в чат с контакт-центром по вопросу контрактной службы.

Специальная военная операция проводится с 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.