Председатель «Полевой почты Герат» Наиль Каюмов: «Производим бронежилеты и спецсредства»

Производим бронежилеты и спецсредства. Об этом на телемарафоне «Вступай в армию Победы!» сообщил председатель Военно-патриотической организации по РТ «Полевая почта Герат» Наиль Каюмов.

«Мы гордимся своей организацией, она была создана в 2003 году. Это ребята, патриотично ориентированные ветераны войн. В 2008 году мы начали поисковые работы, вывозили детей и молодежь на раскопки. В 2018 году нам запретили вывозить детей в связи с законом, но когда дети раньше приезжали с раскопок, они становились более взрослыми», – рассказал он.

Он отметил, что организация одной из первых начала оказывать помощь бойцам после начала СВО.

«Когда началось СВО, мы через месяц первыми отправили машину с медикаментами. Я работаю в кадетской школе, и у нас есть проблема с педагогическим составом. Проблема заключается в том, что нет преподавателей-ветеранов. Из-за этого страдает патриотическое воспитание. Почему бы военным училищам не взять шефство над школами и не проводить конкретные занятия с учениками?» – рассказал Наиль Каюмов.

Председатель Военно-патриотической организации «Полевая почта Герат» Наиль Каюмов добавил, что если раньше помощь отправляли из того, что приносили люди, то сейчас у организации есть собственное производство.

«Раньше мы отправляли то, что приносили люди. Сейчас мы производим сами. Например, прибор безопасной стрельбы, который позволяет вести прицельный огонь, не выходя из окопа. Производим также бронежилеты, сшили около 400 штук. Мы также изготовили три сети на триста квадратных метров», – рассказал он.

Напомним, что в 8.00 в Татарстане начался телемарафон «Вступай в армию Победы». За 12 часов студию посетят более 60 гостей, в том числе участники специальной операции, волонтеры, медики, главы районов, артисты и многие другие. Также зрителей ожидают выставки, прямые включения из мест неподалеку от передовой, фильмы из цикла «Наши Герои», рассказы о различных мерах поддержки, положенных бойцам и их семьям.

Трансляцию можно посмотреть на каналах ТНВ и «ТНВ-Планета», а также онлайн – на YouTube и в официальном сообществе Республики Татарстан во «ВКонтакте».

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