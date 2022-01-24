Председатель парламента Симонян будет исполнять обязанности Президента Армении до выборов

Обязанности Президента до внеочередных выборов армянского лидера будет исполнять Председатель Национального собрания (парламента) Армении Ален Симонян. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент Армении Армен Саркисян в воскресенье вечером объявил об отставке. Он объяснил свое решение тем, что у него нет необходимых инструментов для влияния на внешнюю и внутреннюю политику.

В случаях, когда Президент Армении отрешается от должности, следует его отставка, смерть или невозможность исполнять обязанности, согласно действующей конституции страны, полномочия переходят к спикеру парламента, который будет занимать высший государственный пост до инаугурации нового Президента

После ухода действующего главы государства внеочередные выборы должны состояться не ранее чем через 25 и не позднее чем через 35 дней.

Как следует из конституции страны, парламент избирает Президента Армении сроком на семь лет. Занимать эту должность можно только один раз.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент Армении Саркисян заявил об уходе в отставку из-за недостатка полномочий.

