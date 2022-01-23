Президент Армении Саркисян заявил об уходе в отставку

Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку с поста главы государства. Об этом сообщает радио Sputnik.

«В это непростое для нашего государства время, когда необходимо национальное единство, институт Президента не должен быть объектом сплетен и теорий заговора <…>», — подчеркнул политик в своем заявлении.

По мнению Саркисяна, подобные злоупотребления отвлекают внимание общественности от самых важных для страны вопросов.

Кроме того, уходящий с поста глава государства поблагодарил сограждан «за стойкость, выдержку, терпение и мужество». Особую благодарность он выразил солдатам и офицерам.

Армен Саркисян был избран на пост Президента Республики Армения Национальным собранием 2 марта 2018 года. Он вступил в должность 9 апреля того же года. Президентская каденция политика должна была закончиться только в 2025 году.