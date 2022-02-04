Председатель КНР заявил, что Россия и Китай — это опора для сплочения мира

Китайская Народная Республика и Российская Федерация служат опорой для сплочения мира в преодолении кризисов. Об этом заявил Председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает РИА Новости.

«Совместными усилиями [Китай и Россия] проводят в жизнь подлинную многосторонность, отстаивают настоящий демократический дух, служат надежной опорой для сплочения мира в преодолении кризисов и защите равенства», — сказал китайский лидер в начале встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным.

Лидеры двух стран начали масштабные переговоры в Пекине, в ходе которых планируется обсудить широкий круг тем.

Ранее российский лидер прибыл на открытие Олимпийских игр в Пекине вместе с Президентом Аргентины Альберто Фернандесом.