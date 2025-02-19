Председатель Госсовета РТ вручил паспорта юным тюлячинцам

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Сегодня в Тюлячинском районе Татарстана в рамках Дня «Единой России» Председатель Государственного Совета РТ и секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Фарид Мухаметшин вручил первые паспорта 15 юным жителям муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии.

Мероприятие, прошедшее в молодежном центре «Килечек», было частью республиканской акции «Час гражданственности». Вместе с паспортами подросткам вручили подарочные наборы от «Молодой гвардии Единой России».

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

«Желаю вам успехов в учебе и получать только хорошие оценки. В Тюлячах созданы все условия для того, чтобы успешно развиваться и найти себя. Пусть вас ждут новые победы и достижения», – пожелал ребятам Фарид Мухаметшин.

Молодежный центр «Килечек» был открыт в феврале прошлого, 2024 года. Он объединяет множество молодежных пространств, клубов и площадок. Это судомодельная мастерская с бассейном, студия краеведения и туризма, штаб «Юнармии», кабинет робототехники, компьютерный класс, два хореографических зала, гончарная мастерская, коворкинг-центр «Новое поколение», студия изучения иностранного языка, театральная студия, лаборатория стиля и дизайна, класс авиамоделирования и ракетостроения, мультипликационная студия «Академия волшебников», эколого-биологический класс, студия «Арт-палитра».

Председатель Госсовета РТ осмотрел кабинеты центра, пообщался с детьми и ознакомился с деятельностью кружков.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Кроме того, было организовано награждение участников патриотческого квиза, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Викторина была организована Татарстанским отделением «Молодой гвардии Единой России» для привлечения внимания молодежи к истории войны, ее последствиям и влиянию на судьбы людей.

Помимо того, что в этом году будет праздноваться 80-летие Великой Победы, 2025-й в России и Татарстане объявлен Годом защитника Отечества.