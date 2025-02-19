Председатель Госсовета РТ: «Национальная борьба – это наша гордость»

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

В рамках прошедшего сегодня в Тюлячинском районе Татарстана Дня «Единой России» Председатель Государственного Совета РТ, секретарь Татарстанского регионального отделения партии Фарид Мухаметшин открыл межрайонные соревнования по борьбе корэш среди юношей 2009-2010 годов рождения на призы Сагита Гиниятуллина.

Организованный в рамках федерального партийного проекта «Детский спорт» турнир проходит на базе спорткомплекса «Батыр», построенного по народной программе «Единой России» в 2012 году, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Участие в церемонии открытия также приняли руководитель исполкома Татарстанского регионального отделения «Единой России» Марат Самигуллин, глава Тюлячинского района и секретарь местного отделения партии Айрат Фатхуллин, депутат Госсовета РТ Михаил Сыровацкий.

В спорткомплексе площадью около 2,6 тыс. кв. метров работает спортивная школа «Тюлячи», в которой занимаются более 400 детей. Объект предназначен для занятий различными видами спорта: баскетболом, волейболом, мини-футболом, вольной борьбой, борьбой на поясах, корэш, теннисом и бадминтоном.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

В здании имеются кабинеты для тренеров-преподавателей, судей, раздевалки, необходимые служебные, бытовые и подсобные помещения, кабинет ЛФК, зрительный зал на 100 посадочных мест, зона мобильного питания. Круглый год здесь проходят районные соревнования по различным видам спорта, межрайонные турниры, товарищеские встречи, первенства и чемпионаты республики, зональные игры, спартакиады муниципальных служащих. Объект адаптирован для посещения маломобильными гражданами.

«Национальная борьба – это наша гордость. Мы умеем бороться, у нас есть талантливые и уникальные спортсмены. Пусть победит сильнейший!» – подчеркнул в своей приветственной речи Фарид Мухаметшин.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Кроме того, состоялось вручение благодарственного письма Председателя Госсовета РТ мастеру спорта по национальной борьбе, многократному победителю республиканских и российских первенств Сагиту Гиниятуллину, имя которого и носит турнир.

Помимо прочего, гости посетили общественную приемную Тюлячинского местного отделения партии «Единая Россия», которая находится в здании спортивного комплекса.