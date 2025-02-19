В рамках Дня «Единой России» в Тюлячах Мухаметшин осмотрел промпарк

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

В рамках Дня «Единой России», прошедшего сегодня в Тюлячинском районе Татарстана, Председатель Государственного Совета РТ и секретарь Татарстанского регионального отделения партии Фарид Мухаметшин посетил промышленный парк «Тюлячи». Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения «Единой России».

«Тюлячи» – один из первых татарстанских промпарков, созданных в сельских районах республики (это произошло в 2012 году). Его работа организована в рамках федерального партийного проекта «Предпринимательство».

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Промпарк специализируется не по отраслевому принципу, а по выбору исходного материала для производства товаров. Основой профиль деятельности – изготовление продукции из полимерных материалов.

Объект общей площадью 350 тыс. кв. метров был возведен по национальному проекту «МСП и поддержка предпринимательской инициативы». Имеются вся необходимая инженерная инфраструктура и качественная связь, предусмотрено наружное освещение, установлены пожарные резервуары и обустроены дороги.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Фарид Мухаметшин ознакомился с работой резидентов промпарка. Речь идет о компании «ЛМР Пласт», специализирующейся на производстве и продаже пластиковых изделий для дома и сада, и предприятии «Богородские теплицы», занимающемся промышленным производством и торговлей цветов.

Всего на данный момент в промышленном парке «Тюлячи» насчитывается 12 резидентов, территория продолжает развиваться.