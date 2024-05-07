Председатель ДУМ РФ Гайнутдин на инаугурации: Почувствовал, какая великая у нас страна

Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации, муфтий Равиль Гайнутдин поделился с представителем Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» в Москве Диной Газалиевой впечатлениями от участия в торжественной церемонии инаугурации Президента России Владимира Путина.

«В Кремле в этом важном государственном событии я почувствовал, какая великая у нас страна. Нашу страну не победить. Наше будущее мы связываем с нашим Президентом, он, без всякого сомнения, победит, как он сам говорит, недружелюбных нам. Для народа, для России будут мир и развитие, иншаллах. Сейчас все усилия нашего Президента направлены на это. Я горжусь тем, что являюсь гражданином России», – сказал Равиль хазрат

Ранее о своих впечатлениях после инаугурации рассказал Депутат Госдумы РФ восьмого созыва Марат Нуриев. Он отметил, что в непростое время у России есть надежный Президент, у которого, в свою очередь, есть четкий курс.

Гульнар Гарифуллина