Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Председатель ДУМ РФ Гайнутдин на инаугурации: Почувствовал, какая великая у нас страна
Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации, муфтий Равиль Гайнутдин поделился с представителем Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» в Москве Диной Газалиевой впечатлениями от участия в торжественной церемонии инаугурации Президента России Владимира Путина.
«В Кремле в этом важном государственном событии я почувствовал, какая великая у нас страна. Нашу страну не победить. Наше будущее мы связываем с нашим Президентом, он, без всякого сомнения, победит, как он сам говорит, недружелюбных нам. Для народа, для России будут мир и развитие, иншаллах. Сейчас все усилия нашего Президента направлены на это. Я горжусь тем, что являюсь гражданином России», – сказал Равиль хазрат
Ранее о своих впечатлениях после инаугурации рассказал Депутат Госдумы РФ восьмого созыва Марат Нуриев. Он отметил, что в непростое время у России есть надежный Президент, у которого, в свою очередь, есть четкий курс.
Гульнар Гарифуллина
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»