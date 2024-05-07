Депутат Нуриев: Для нас большая радость, что у нашего Президента есть четкий курс

Депутат Госдумы РФ восьмого созыва Марат Нуриев после инаугурации Президента России Владимира Путина рассказал представителю Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» в Москве Дине Газалиевой о чувствах, которые он испытал в связи с торжественным событием.

«Для нас это важный день. День, когда глава нашего государства - наш Президент принес присягу народу. Мы это давно ждали, потому что для нас большая радость, что в непростое время у нас есть надежный Президент, и у него есть четкий курс. Только что завершилась церемония инаугурации, чувствуем волнение, радость», – сказал Нуриев.

Он также отметил, что торжественная инаугурация - это радостное событие для всех жителей страны.

«Большое спасибо россиянам, на хорошем уровне прошли выборы. Выслушали присягу Президента народу, я рад, думаю, и жители нашей страны рады», – заключил депутат.

Гульнар Гарифуллина