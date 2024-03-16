Председатель ЦИК Татарстана: «Голосовал за стабильность, безопасность и развитие страны»

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев отдал свой голос на выборах Президента России. Он посетил избирательный участок №146 в казанской гимназии №75, передает корреспондент «Татар-информа».

«Голосовал за стабильность, безопасность и развитие нашей страны. За страну, за свою республику. Прекрасное настроение, считаю, что оно такое сегодня у всех избирателей Татарстана и России», – сказал председатель ЦИК республики.

По его словам, он решил голосовать в субботу, потому что в выходной день чувствуется праздничная атмосфера. Кондратьев отметил теплый прием на участке, все члены УИК доброжелательны, а сотрудники полиции отвечают за бдительность, безопасность и комфорт для избирателей.

После того, как Кондратьев опустил бюллетень в урну, он получил браслет «Всей семьей на выборы!», которые выдают проголосовавшим татарстанцам. По ним в Казани можно бесплатно пользоваться общественным транспортом с 15 по 17 марта, а также попасть на концерт у «Ак Барс Арены». Его хедлайнерами станут Хабиб, «Иванушки International», «Хор Турецкого», «Кармен» и Ваня Дмитриенко.

Ранее глава ЦИК Татарстан пояснил, чем удобен трехдневный формат выборов.

Выборы Президента России стартовали накануне. В регионе начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).