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Глава ЦИК РТ пояснил, чем удобен трехдневный формат выборов
Особенностью президентских выборов в этом году является трехдневное голосование. Чем удобен именно этот формат, в Едином информационном центре выборов Президента России в «Татмедиа» рассказал председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.
«Я надеюсь, мы в активном режиме проведем эти три дня работы по обеспечению выборов Президента России. Из особенностей — мы впервые проводим эту избирательную кампанию в трехдневном формате. Трехдневный формат уже не требует объяснений, это удобно», — заявил спикер.
Он подчеркнул, что удобство трехдневного формата подтверждают избиратели. Тем не менее, три дня — это дополнительная физическо-эмоциональная нагрузка для членов избирательной комиссии.
«Для наших избирателей комфорт и удобство голосования — это приоритеты в такой ситуации, когда идет специальная военная операция. Наши герои защищают Родину», — отметил он.
Еще одной особенностью нынешних выборов, по мнению Кондратьева, стала экономическая и информационная война, которую развернули недружественные страны. Только за три месяца до проведения выборов в 2024 году на серверы ЦИК было совершено 12 млн хакерских атак.
«В таких условиях выборы не проводились. Но они проводятся по закону, в срок и будут проведены», — заключил глава ЦИК РТ.
Пятнадцатого марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах и санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.
Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта.
Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.
Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).
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