Председатель ЦИК РТ: Мы всегда готовимся к выборам очень серьезно и с полной выкладкой

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В Татарстане 10 сентября пройдет Единый день голосования (ЕДГ). О том, как в республике проходит подготовка к этому событию, «Татар-информу» рассказал председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Кондратьев напомнил, что в Единый день голосования в России пройдут выборы глав 26 субъектов федерации – в 21 регионе это будут прямые выборы, а в пяти – в Ямало-Ненецком автономном округе, в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях – через голосование в парламентах.

В 20 субъектах состоятся выборы депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти, в четырех (Карачаево-Черкессия, Красноярский край, Липецкая область и Республика Крым) – дополнительные выборы депутатов Государственной Думы. В общей сложности 10 сентября в нашей стране пройдет более четырех тысяч избирательных кампаний.

В Татарстане пройдут допвыборы депутатов муниципальных образований, включая один мандат депутата Казгордумы по Павлюхинскому одномандатному избирательному округу №16 в Приволжском районе Казани. «На 161 мандат претендуют 545 кандидатов», – уточнил Кондратьев. «Казалось бы, небольшая кампания, но в традициях Татарстана заложено, как ходить на выборы, участвовать, так и не сравнивать малые и большие кампании. Мы всегда готовимся очень серьезно и с полной выкладкой к выборам», – говорит председатель ЦИК РТ.

Он также рассказал о работе, которую проводят перед выборами министерства и ведомства республики. «Огромную работу сейчас проводят правоохранительные органы – ФСБ, Росгвардия, МВД, МЧС. Все готовятся максимально, чтобы обеспечить максимально безопасные выборы», – отметил Кондратьев.

«Мы успешно сформировали порядка 2700 новых участковых избирательных комиссий (УИК), где будут работать более 21 тысячи человек», – продолжает председатель ЦИК РТ, добавив, что члены комиссий проходят обучение по новой программе, разработанной специалистами КФУ.

Обучающие программы уже прошли в районах, где будут муниципальные выборы. «В Зеленодольске, Нурлате, Чистополе, Богатых Сабах, Набережных Челнах прекрасно прошла образовательная программа. И самое главное, что к этой программе мы в каждом районе открыли еще и Клуб молодых избирателей», – рассказал Кондратьев.

Кроме того, он рассказал о пилотном проекте ЦИК РФ «Мобильная УИК», который предусматривает адресное информирование граждан о предстоящих выборах. Члены УИК совместно с сотрудниками МФЦ проводят подомовой обход избирателей для информирования граждан о предстоящем Едином дне голосования 10 сентября.

«Сейчас мы потихоньку нарабатываем и разрабатываем уже новые форматы, хотя по сути это поквартирный обход, это разговор с избирателем, это информирование избирателя. Но здесь мы еще применяем современные информационные ресурсы, чтобы максимально проинформировать избирателей. Пока мы в эксперименте. Мы взяли немного этих участково-избирательных комиссий, мы смотрим как этот эксперимент пройдет, как будут относится к нему люди, поддержат они его или нет», – рассказал Кондратьев.

Председатель ЦИК РТ также сообщил о том, на территории Татарстана в сентябре для досрочного голосования жителей новых регионов России – Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей – будут образованы четыре экстерриториальных избирательных участка.

Полная версия интервью с председателем ЦИК РТ Андреем Кондратьевым будет опубликована на сайте «Татар-информа» в ближайшее время.