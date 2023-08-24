Жители четырех новых регионов РФ смогут проголосовать досрочно на участках в Татарстане

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На территории Татарстана в сентябре для досрочного голосования жителей новых регионов России – Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей – будут образованы четыре экстерриториальных избирательных участка. Об этом сегодня «Татар-информу» сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

«Это субъекты Российской Федерации. Они обратились к нам с заявлением о помощи – провести экстерриториальное голосование, открыть здесь участки. И мы, естественно, им в такой помощи не отказали», – рассказал Кондратьев.

Два участка будут открыты в Казани, один – в Набережных Челнах и один – в Альметьевске.

Само голосование в новых регионах будет проходить три дня – 8, 9 и 10 сентября. «У нас в Татарстане на этих участках, которые мы специально открываем, голосование будет возможно с 1 по 4 сентября», – сообщил Кондратьев. Он также уточнил, что с 1 по 3 сентября участки будут работать с 8:00 до 20:00, 4 сентября – с 8:00 до 15:00.

«Здесь ничего нового и сверхъестественного нет. Мы помним, у нас был такой опыт, когда жители Татарстана, например, могли проголосовать на участках в Москве», – резюмировал председатель ЦИК РТ.

Полную версию интервью председателя ЦИК РТ Андрея Кондратьева, которое он дал главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову в рамках проекта «12 этаж» можно будет прочитать в ближайшее время на сайте агентства.

Единый день голосования (ЕДГ) в 2023 году состоится 10 сентября. В этот день в России пройдут выборы губернаторов и депутатов более чем двух десятков субъектов федерации. В этот день пройдут выборы парламентов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Губернаторов будут выбирать в 22 субъектах РФ, среди которых Херсонская и Запорожская, Самарская, Орловская и Нижегородская области, Красноярский, Алтайский и Приморский края, а также республики Хакасия и Саха. Также на этот день назначены выборы 16 депутатов заксобраний, 12 депутатов представительных органов региональных столиц и выборы одного депутата Госдумы.

Как ранее сообщал «Татар-информ», 10 сентября 2023 года в 36 районах Татарстана состоятся дополнительные выборы депутатов муниципальных образований, включая один мандат депутата Казгордумы по Павлюхинскому одномандатному избирательному округу №16 в Приволжском районе города Казань. На 161 депутатский мандат по итогам регистрации кандидатов претендуют 548 человек.