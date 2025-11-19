news_header_top
Общество 19 ноября 2025 20:29

Председатель ЦДУМ РФ Талгат Таджуддин посетил Духовное управление мусульман Татарстана

Фото: пресс-служба ДУМ РТ

Сегодня делегация во главе с верховным муфтием, председателем Центрального духовного управления мусульман России, шейх-уль-исламом Талгатом хазратом Таджуддином посетила Духовное управление мусульман Татарстана, где им рассказали о деятельности муфтията. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Гости, среди которых были представители органов государственной власти, ученые, эксперты, педагоги, религиозные и общественные деятели, прибыли в Казань для участия в мероприятиях, посвященных 45-летию духовного служения Талгата хазрата Таджуддина.

Делегацию встретили муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, заместитель муфтия по образованию, ректор Российского исламского института и Казанского исламского университета Рафик хазрат Мухаметшин, заместитель муфтия по информационной политике и директор ИД «Хузур» Ришат хазрат Хамидуллин, другие представители ДУМ РТ.

Камиль хазрат подробно рассказал гостям о ключевых направлениях деятельности ДУМ Татарстана, ознакомив их с достижениями муфтията в различных сферах, включая корановедение, издательское дело и так далее.

Особо заинтересовал гостей уникальный рукописный Коран, созданный под руководством шейха Маъмуна ар-Рави казанскими специалистами. Муфтий Татарстана отметил значимость этого первого современного отечественного издания для мусульман России.

В свою очередь Рафик хазрат Мухаметшин поведал о развитии ислама в Татарстане. Особое внимание он уделил деятельности духовных учебных заведений и исламским финансам.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил Талгату хазрату Таджуддину медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».

