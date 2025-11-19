Минниханов вручил Талгату Таджуддину медаль ордена «За заслуги перед РТ»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился сегодня в Доме Правительства РТ с председателем Центрального духовного управления мусульман России, муфтием Талгатом хазратом Таджуддином. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Рустам Минниханов вручил Талгату хазрату Таджуддину медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Муфтий удостоен награды за особый вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных традиций, укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия.

Раис Татарстана назвал большой честью встречу со священнослужителем и обратил внимание на особую роль председателя ЦДУМ России в реализации проекта возрождения древнего города Болгара и развитии Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника.

Собеседники обменялись мнениями по некоторым актуальным вопросам. В частности, они затронули такие темы, как сохранение традиционных ценностей, укрепление межконфессионального диалога и так далее.

В беседе приняли участие руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин и другие официальные лица.