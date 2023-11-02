Председатель Автономии татар Москвы получил премию «Гордость нации»

Фото: Автономия татар Москвы

Председатель Автономии татар Москвы Фарит Фарисов удостоился Всероссийской общественной премии «Гордость нации». Он отмечен в номинации «За эффективное лидерство в национльно-культурных объединениях», сообщает пресс-служба автономии.

В этом году участие в конкурсе приняли 28 человек из 22 российских регионов.

«Это не моя награда, это победа всей команды Автономии татар Москвы, моих наставников и учителей», — заявил победитель и отдельно поблагодарил Раиса Татарстана Рустама Минниханова, Российский детский фонд и партнеров в разных регионах России.

По его словам, путь к этой награде занял четверть века — у истоков стояли активисты автономии, ветераны Великой Отечественной войны генерал армии Махмут Гареев, полковник Анвер Чанышев, почетный председатель организации генерал-полковник Расим Акчурин, бессменный директор Татарского культурного центра Анвер Хусаинов.

«Эта награда еще и дань мужеству наших ребят, которые сегодня в зоне СВО противостоят фашизму. Мы едины, неразделимы и поэтому никогда и никем непобедимы», — подчеркнул председатель Автономии татар Москвы.

В этом году объединение отмечает свое 25-летие.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что проекты по сохранению языка Автономии татар Москвы стал одним из лауреатов IV Всероссийской общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «Гордость нации».

Премия «Гордость нации» учреждена для активизации деятельности институтов гражданского общества, работающих в сфере национальных отношений, развития добровольческого (волонтерского) движения, мотивации личного участия граждан России в различных видах деятельности по сохранению и развитию этнокультурного многообразия, укреплению межнационального согласия и единства российской нации.