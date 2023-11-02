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Председатель Автономии татар Москвы получил премию «Гордость нации»
Председатель Автономии татар Москвы Фарит Фарисов удостоился Всероссийской общественной премии «Гордость нации». Он отмечен в номинации «За эффективное лидерство в национльно-культурных объединениях», сообщает пресс-служба автономии.
В этом году участие в конкурсе приняли 28 человек из 22 российских регионов.
«Это не моя награда, это победа всей команды Автономии татар Москвы, моих наставников и учителей», — заявил победитель и отдельно поблагодарил Раиса Татарстана Рустама Минниханова, Российский детский фонд и партнеров в разных регионах России.
По его словам, путь к этой награде занял четверть века — у истоков стояли активисты автономии, ветераны Великой Отечественной войны генерал армии Махмут Гареев, полковник Анвер Чанышев, почетный председатель организации генерал-полковник Расим Акчурин, бессменный директор Татарского культурного центра Анвер Хусаинов.
«Эта награда еще и дань мужеству наших ребят, которые сегодня в зоне СВО противостоят фашизму. Мы едины, неразделимы и поэтому никогда и никем непобедимы», — подчеркнул председатель Автономии татар Москвы.
В этом году объединение отмечает свое 25-летие.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что проекты по сохранению языка Автономии татар Москвы стал одним из лауреатов IV Всероссийской общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «Гордость нации».
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