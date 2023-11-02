Проекты по сохранению языка Автономии татар Москвы вошли в число лауреатов из 22 регионов

Фото: пресс-служба Автономии татар Москвы

Проекты по сохранению родного языка Автономии татар Москвы вошли в число лауреатов IV Всероссийской общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «Гордость нации» из 22 регионов страны. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Конкурс проходил во всех федеральных округах России, заявки подавались с территорий от Камчатки до Калининграда, отмечают в автономии.

В программе для лауреатов премии принимает участие глава Автономии татар Москвы Фарит Фарисов. Накануне, 1 ноября, победители конкурса ознакомились с деятельностью Дома народов России и встретились со статс-секретарем — заместителем главы Федерального агентства по делам национальностей Анной Котовой, директором Дома народов России Анной Полежаевой, генеральным директором Ассамблеи народов России Александром Дарковичем.

В этот же день состоялась встреча лауреатов премии с руководством Общественной палаты РФ и членами оргкомитета премии. Сегодня победители задействованы в итоговом форуме «Сообщество» в Музее Победы и во всероссийском форуме «Народы России» в Центре международной торговли.

Вечером на сцене Малого театра пройдет торжественная церемония вручения премии, в ней примет участие глава Автономии татар Москвы. Мероприятие начнется в 18.00.

Премия «Гордость нации» учреждена для активизации деятельности институтов гражданского общества, работающих в сфере национальных отношений, развития добровольческого (волонтерского) движения, мотивации личного участия граждан России в различных видах деятельности по сохранению и развитию этнокультурного многообразия, укреплению межнационального согласия и единства российской нации.