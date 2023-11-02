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Проекты по сохранению языка Автономии татар Москвы вошли в число лауреатов из 22 регионов
Проекты по сохранению родного языка Автономии татар Москвы вошли в число лауреатов IV Всероссийской общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «Гордость нации» из 22 регионов страны. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Конкурс проходил во всех федеральных округах России, заявки подавались с территорий от Камчатки до Калининграда, отмечают в автономии.
В программе для лауреатов премии принимает участие глава Автономии татар Москвы Фарит Фарисов. Накануне, 1 ноября, победители конкурса ознакомились с деятельностью Дома народов России и встретились со статс-секретарем — заместителем главы Федерального агентства по делам национальностей Анной Котовой, директором Дома народов России Анной Полежаевой, генеральным директором Ассамблеи народов России Александром Дарковичем.
В этот же день состоялась встреча лауреатов премии с руководством Общественной палаты РФ и членами оргкомитета премии. Сегодня победители задействованы в итоговом форуме «Сообщество» в Музее Победы и во всероссийском форуме «Народы России» в Центре международной торговли.
Вечером на сцене Малого театра пройдет торжественная церемония вручения премии, в ней примет участие глава Автономии татар Москвы. Мероприятие начнется в 18.00.
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