Председатель Арского «Боевого братства»: Офицер – это прежде всего долг и честь

Для офицера самыми двумя главными словами должны оставаться долг и честь, а также принципиальность, смелость, честность, справедливость, требовательность к подчиненным и самому себе. Об этом на телемарафоне «Вступай в армию Победы!» рассказал председатель правления Арской общественной организации воинов афганцев и других участников локальных войн «Боевое братство» Сергей Багаутдинов.

«Первые два слова, которые приходят в голову при слове “офицер” – это долг и честь. Он должен отвечать за сказанное, делать это уверенно, твердо и искренне. Сегодня понятие защиты Родины должны понимать все, кто подписал контракт с Минобороны РФ», - заявил он.

Напомним, что в 8.00 в Татарстане начался телемарафон «Вступай в армию Победы». За 12 часов студию посетят более 60 гостей, в том числе участники специальной операции, волонтеры, медики, главы районов, артисты и многие другие. Также зрителей ожидают выставки, прямые включения из мест неподалеку от передовой, фильмы из цикла «Наши Герои», рассказы о различных мерах поддержки, положенных бойцам и их семьям.

Трансляцию можно посмотреть на каналах ТНВ и «ТНВ-Планета», а также онлайн - на YouTube и в официальном сообществе Республики Татарстан во «Вконтакте».

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