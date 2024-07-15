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Председатель Арского «Боевого братства»: Офицер – это прежде всего долг и честь
Для офицера самыми двумя главными словами должны оставаться долг и честь, а также принципиальность, смелость, честность, справедливость, требовательность к подчиненным и самому себе. Об этом на телемарафоне «Вступай в армию Победы!» рассказал председатель правления Арской общественной организации воинов афганцев и других участников локальных войн «Боевое братство» Сергей Багаутдинов.
«Первые два слова, которые приходят в голову при слове “офицер” – это долг и честь. Он должен отвечать за сказанное, делать это уверенно, твердо и искренне. Сегодня понятие защиты Родины должны понимать все, кто подписал контракт с Минобороны РФ», - заявил он.
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