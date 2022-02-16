Председатель Арбитражного суда РТ заявил о существенном росте заявлений о банкротстве

За прошлый год почти в два раза увеличилось количество поступивших в Арбитражный суд Татарстана заявлений о банкротстве граждан. Об этом сообщил на расширенном совещании по итогам работы Арбитражного суда РТ его председатель Максим Боровков.

«Продолжает прослеживаться тенденция по существенному росту поступивших и рассмотренных заявлений о несостоятельности, банкротстве граждан», — сказал докладчик.

По словам Боровкова, в 2019 году поступило 2169 заявлений о банкротстве граждан, рассмотрено 1250 дел. В 2020 году таких заявлений было 3828, 2032 дела было рассмотрено. «А в прошлом году эти показатели уже составили 5726 заявлений и 4178 рассмотренных дел. Рост поступивших заявлений по сравнению с 2020 годом достиг около 50%, а в отношении рассмотренных дел показатель увеличился более чем в два раза — на 106%», — констатировал он.

Председатель Арбитражного суда отметил, что соответственно продолжает существенно расти и количество рассмотренных обособленных споров в делах о банкротстве. Так, в 2019 году был рассмотрен 21 281 такой спор, в 2020 году разобрали 27 620 споров, а в прошлом году — уже 40 451. «Только по сравнению с прошлым годом мы наблюдаем рост данного показателя на 46%», — подчеркнул он.

Кроме того, наблюдается рост заявлений относительно банкротства юридических лиц. Боровков заметил, что в прошлом году в суд поступило 1634 таких заявления, рассмотрено 1386 дел. «Эти показатели существенно выше, чем в 2020 году. Рост по поступившим заявлениям наблюдаем около 75%, а по рассмотренным — 103%, также в два раза», — заключил он.

В расширенном совещании по итогам работы Арбитражного суда РТ принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов. Он обратил внимание на необходимость более детально изучать дела о банкротстве граждан и юридических лиц.