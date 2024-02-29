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Предприятиям обрабатывающей промышленности на 200% увеличат базу для расчета амортизации
Чтобы стимулировать обновление производственных мощностей предприятий обрабатывающей промышленности предлагаю увеличить базу для расчета амортизации – она составит 200% затрат на российской оборудование и НИОКРы, заявил Президент России Владимир Путин на послании федеральному собранию.
«Это такая вроде скучная субстанция, но я поясню. Если компания приобретает отечественные станки на 10 млн рублей, то она сможет уменьшить налогооблагаемую базу на 20 млн рублей», – сказал Путин.
По его словам, это станет весьма существенной поддержкой обрабатывающих предприятий.
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