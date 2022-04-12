Кабмин выделит 80 млрд рублей для поддержки предприятий торговли и промышленности

Системообразующие предприятия в сфере промышленности и торговли получат дополнительную поддержку, сообщает Правительство России в своем Telegram.

Отмечается, что на программу льготных кредитов для таких организаций дополнительно выделят 80 млрд рублей, чтобы обеспечить их бесперебойную работу.

Также компании смогут взять кредит по льготной ставке 11%. Одно предприятие может получать до 10 млрд рублей в год, а группе доступен заем в размере до 30 млрд рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что благодаря новым мерам господдержки в Татарстане с начала весны увеличилось число вакансий в сельском хозяйстве, промышленности и транспорте.