Благодаря мерам господдержки в Татарстане выросло число вакансий в промышленности

С начала весны на рынке труда Татарстана увеличилось число вакансий в сельском хозяйстве, промышленности и транспорте. Об этом сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова в прямом эфире программы #ТатарстанОнлайн.

«Сегодня мы фиксируем более 61 тыс. предложений от работодателей. Каждое третье место – в промышленном производстве. Сезонный рост наблюдается в отрасли сельского хозяйства. С началом летнего периода мы ожидаем рост в сфере туристических услуг и гостиничного хозяйства. Рост вакансий в промышленном производстве говорит о том, что работодатели переориентируют свое производство и, находясь под санкционным давлением, перестраивают логистические цепочки, а также все, что связано с импортозамещением», – сказала она.

Министр отметила, что рост числа вакансий связан с тем, что на уровне Правительства РФ было принято большое количество мер поддержки. Это льготные кредиты, кредиты на оборотные средства, кредитные каникулы, поддержка предприятий по отраслям и пр.