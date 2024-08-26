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Экономика 26 августа 2024 08:30

Предприятия Татарстана проходят аттестацию на отправку зерна в Китай

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В этом году предприятия Татарстана активно проходят аттестацию на отправку зерна в Китай. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщила директор филиала Центра оценки качества зерна в РТ Татьяна Менликиева.

«Есть целая схема для аттестации, просто так взять и отправить зерновую продукцию в Китай не получится. Для начала нужно аттестоваться в Россельхознадзоре. Сельхозтоваропроизводитель прежде всего должен исследовать семенной материал», рассказала спикер.

Менликиева добавила, что когда семена посеяны, специалисты центра приезжают и обследуют поля на наличие карантинных объектов. Продукция для Китая должна быть чиста от всех вредителей, уточнила она.

Кроме того, по словам спикера, для аттестации специалисты центра также полностью обследуют территорию предприятия. Обязательно должна быть проведена фумигация пустых складов, без этого хранить зерно нельзя, подчеркнула она.

«Все данные направляются в центральный аппарат Россельхознадзора, где они обрабатываются и отправляются в Китай. И уже Китай дает добро на то, чтобы предприятие смогло поставлять свою продукцию», отметила Менликиева.

Подробнее о результатах работы Центра оценки качества зерна в РТ можно узнать из интервью «Татьяна Менликиева: „Отправка зерна из Татарстана на экспорт через порты выросла втрое"».

#экспорт зерна
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