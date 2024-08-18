Предприятия Татарстана поощрят за поддержку семейных ценностей

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане проведут республиканский конкурс «Лучшая корпоративная практика (программа) работодателей по поддержке семейных ценностей». Мероприятие организуют для мотивации руководителей организаций к созданию благоприятных условий для работников с детьми, говорится в распоряжении Правительства Татарстана.

Основные задачи конкурса — выявить лучшие корпоративные практики для поддержки сотрудников с семьями, эффективное сочетание профессиональных и семейных обязанностей работников для улучшения демографической ситуации в РТ, помощь в раскрытии трудового и профессионального потенциала таких сотрудников и другие.

Организатором конкурса является Минтруд республики. Участие в нем смогут принять организации независимо от формы собственности, организационно-правовой формы и сферы экономической деятельности.

Провести мероприятия планируют в 2024 и 2025 годах среди предприятий численностью сотрудников более 2500, от 1000 до 2500, от 250 до 1000 и до 250 человек, а также для организаций непроизводственной сферы со штатом до 150 человек. Информация о сроках проведения конкурса станет известна не позднее 25 августа.

Мероприятие реализуется в рамках региональной программы (плана мероприятий) по повышению рождаемости в Татарстане на 2023-2025 годы.