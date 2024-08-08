Мишустин поручил доработать нацпроект «Семья» до 1 сентября

До 1 сентября Правительство должно завершить подготовку нового национального проекта «Семья». Такое поручение по итогам стратегической сессии дал Премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Кабмина.

Председатель Правительства одобрил структуру нового нацпроекта, мероприятия и показатели, которых планируется достичь. Ожидается, что комплексные меры усилят поддержку семей с детьми на всех этапах взросления ребенка.

Мишустин поручил доработать пункты проекта и изучить вопрос выделения дополнительных средств на его финансирование. В том числе Минкульт России предусмотрит дальнейшую реализацию программы «Пушкинская карта» и выделение средств на эти цели, а Минфин, Минтруд и Минстрой займутся разработкой неипотечных инструментов для улучшения жилищных условий семей.

Включат в национальный проект работу со старшим поколением. Планируется предусмотреть для них досуговые, культурные и просветительские мероприятия, вовлекать в волонтерскую деятельность. Для этого будут приняты региональные программы «Активное долголетие», рассчитанные до 2030 года.

Национальные проекты реализуются в России по указу Президента Владимира Путина. 2024-й по инициативе главы государства объявлен в РФ Годом семьи.