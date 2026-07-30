Предприятия СИБУРа в Татарстане во втором квартале удвоили валовую прибыль

Совокупная валовая прибыль «Казаньоргсинтеза» и «Нижнекамскнефтехима» по итогам второго квартала 2026 года составила 21,3 млрд рублей. Это вдвое выше, чем в предыдущем квартале, когда показатель равнялся 8,7 млрд рублей, следует из отчетности предприятий по РСБУ.

В том числе валовая прибыль НКНХ в апреле-июне 2026 года увеличилась в 3,5 раза – до 14,4 млрд рублей (в январе-марте – 4,1 млрд рублей). КОС нарастил валовую прибыль в 1,5 раза – до 6,9 млрд рублей (в первом квартале – 4,6 млрд рублей).

Совокупная чистая прибыль двух предприятий во втором квартале составила 9,8 млрд рублей. НКНХ во втором квартале показал прибыль в размере 7,1 млрд рублей, КОС – 2,7 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в январе-июне этого года предприятия СИБУРа в Татарстане увеличили объем производства продукции на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2,19 млн тонн. В том числе «Нижнекамскнефтехим» за первое полугодие 2026 года произвел 1,59 млн тонн товарной продукции (больше на 6,4%), «Казаньоргсинтез» – 600 тыс. тонн (рост на 3,8%).

На увеличение производственных показателей оказывает влияние реализация масштабной инвестиционной программы СИБУРа в Татарстане. Только в прошлом году компания направила на развитие своих предприятий в республике 148 млрд рублей – это 46% всех инвестиций в нефтехимическую и нефтегазохимическую отрасли региона.

В 2025 году, в частности, был запущен комплекс ЭП-600 на «Нижнекамскнефтехиме». С момента запуска предприятие выпустило более 1,2 млн тонн целевой продукции, увеличив мощности по производству этилена и полимеров, что отразилось на финансовых показателях предприятия.

Инвестиции также конвертируются в новые рабочие места. До 2028 года СИБУР планирует создать в Татарстане около 3 тыс. высокотехнологичных рабочих мест.