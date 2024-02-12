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Предприятия ОПК Татарстана находят кадры на чемпионате «Профессионалы»
Участие в чемпионате по профессиональному мастерству «Профессионалы» дает возможность молодым людям из Татарстана найти высокооплачиваемую работу на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Об этом заявил на пресс-конференции в «Татар-информе» генеральный директор АНО «Центр развития профессиональных компетенций РТ» Эмиль Губайдуллин.
«Второй год мы выстраиваем более тесные взаимоотношения с нашими предприятиями и организациями. Большая часть компетенций, представленных на чемпионате, — это компетенции для промышленного и оборонного комплекса. Наша задача — чтобы в каждой компетенции чемпионата принимали участие представители предприятий и организаций. Каждый из участников, победителей и призеров, получил возможность пройти стажировку на предприятиях», — сказал он.
Спикер добавил, что главная задача организаторов регионального этапа чемпионата по профмастерству «Профессионалы» заключается в том, чтобы «максимальное количество ребят провести через предприятия и организации». Часто получается так, что во время учебы студенты приходят на практику и получают приглашение на работу.
«Мы в прошлом году на чемпионат привлекли почти тысячу предприятий и организаций Татарстана, ими было предоставлено более тысячи вакансий и стажировок на предприятиях. Мы ведем тесную работу с крупными работодателями — вертолетным, авиационным и радиоэлектронным заводами», — подчеркнул Губайдуллин.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» 2024 года стартовал сегодня в Татарстане. Соревнования по 302 компетенциям будут проходить до конца марта.
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