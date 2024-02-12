На региональном чемпионате «Профессионалы» представлено 11 новых компетенций

Региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» 2024 года стартовал сегодня в Татарстане. Соревнования по 302 компетенциям будут проходить до конца марта. Об этом сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» генеральный директор АНО «Центр развития профессиональных компетенций РТ» Эмиль Губайдуллин.

«В апреле пройдет региональный этап по компетенциям чемпионата высоких технологий. Организаторами чемпионата выступают Правительство РТ, Минобрнауки РТ, а наша организация является оператором чемпионатного движения на протяжении многих лет», — сказал он.

Участниками конкурсов профмастерства станут студенты техникумов и колледжей. Школьники старше 14 лет выступят в категории «Юниоры».

«Участие в региональном этапе примут более 6 тыс. человек, это для нас абсолютный рекорд. Это будет самый большой чемпионат за всю историю», — пояснил Губайдуллин.

В числе участников — 2,2 тыс. конкурсантов, 1,8 тыс. экспертов-наставников, а также 310 главных экспертов. Еще будет задействовано 310 технических администраторов площадок, 650 независимых и индустриальных экспертов и около 900 волонтеров.

В новом чемпионатном цикле участники будут соревноваться по 11 новым компетенциям в линейке «Профессионалы». Это, к примеру, «Технологии физического развития», «Вожатская деятельность», «Монтаж и эксплуатация газового оборудования», «Летающая робототехника» и другие. Региональный этап пройдет на 87 площадках в 22 городах и селах.

Финальный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» планируется провести в Санкт-Петербурге в конце ноября — начале декабря 2024 года. По предварительным данным, финальный этап чемпионата высоких технологий пройдет в Великом Новгороде в середине сентября 2024 года.