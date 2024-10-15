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Предприятия ОПК сэкономили более 250 млн рублей благодаря нацпроекту
Российские предприятия оборонно-промышленного комплекса компенсировали более 250 млн рублей затрат на профессиональное обучение и дополнительное образование работников. В программе приняли участие 240 компаний, рассказали в пресс-службе Роструда.
Работа проведена в рамках национального проекта «Демография». Благодаря этому свои профессиональные навыки улучшили порядка 13 тысяч специалистов.
По словам замруководителя Роструда Яна Талбацкого, обучение проводится с учетом современных производственных технологий, это поддержит конкурентоспособность и дальнейшее развитие предприятий ОПК.
«При этом часть расходов Правительство РФ берет на себя, что уже сейчас позволило предприятиям сэкономить свыше 250 млн рублей», — заметил он.
Предприятия могут получить поддержку на обучение сотрудников и граждан, которые после обращения в органы службы занятости подписали ученический контракт с предприятием ОПК, при условии если они еще не участвовали в программе.
Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.
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