Предприятия ОПК сэкономили более 250 млн рублей благодаря нацпроекту

Российские предприятия оборонно-промышленного комплекса компенсировали более 250 млн рублей затрат на профессиональное обучение и дополнительное образование работников. В программе приняли участие 240 компаний, рассказали в пресс-службе Роструда.

Работа проведена в рамках национального проекта «Демография». Благодаря этому свои профессиональные навыки улучшили порядка 13 тысяч специалистов.

По словам замруководителя Роструда Яна Талбацкого, обучение проводится с учетом современных производственных технологий, это поддержит конкурентоспособность и дальнейшее развитие предприятий ОПК.

«При этом часть расходов Правительство РФ берет на себя, что уже сейчас позволило предприятиям сэкономить свыше 250 млн рублей», — заметил он.

Предприятия могут получить поддержку на обучение сотрудников и граждан, которые после обращения в органы службы занятости подписали ученический контракт с предприятием ОПК, при условии если они еще не участвовали в программе.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.