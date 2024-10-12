В Татарстане по нацпроекту проведут обучение кадров для нужд ОПК

В 2025 году в Татарстане организуют краткосрочное обучение, переобучение и повышение квалификации для нужд оборонно-промышленного комплекса. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ заявила глава Минтруда республики Эльмира Зарипова.

Работа будет проведена в рамках национального проекта «Кадры», на эти цели выделят 26,6 млн рублей. Обучение будет проводится на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов: из первого будет направлен 21 млн, из республиканской казны — 5,6 млн рублей.

Как следует из презентации, работодатель — предприятие ОПК — будет получать господдержку в размере до 59,8 тысячи рублей на обучение одного человека.

Для получения субсидии работодатель должен до 1 ноября 2024 года подать заявку в Министерство промышленности и торговли Татарстана, а также принять участие в отборе, который состоится в следующем году.

Субсидии оборонно-промышленному комплексу РТ будут предоставляться Минтрудом Татарстана во взаимодействии с Рострудом и Минтрудом России.