Предприятия Нижнекамска подали заявки на участие в нацпроекте «Производительность труда»

Еще два предприятия Нижнекамска подали заявки на участие в национальном проекте «Производительность труда»: трест «Татспецнефтехимремстрой» и ООО «Управление автомобильного транспорта Нижнекамскнефтехим». Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Центре по поддержке и развитию предпринимательства Нижнекамска.

Такое решение руководители компаний приняли после встречи с представителями Регионального центра компетенций РТ, который занимается реализацией национального проекта «Производительность труда».

«Цель встречи — привлечь новых участников в данный проект. На сегодняшний день в нем участвуют 137 компаний Татарстана, из них 11 зарегистрированы на территории Нижнекамского района. В их числе — ООО „КЭСП“, ООО „Татлесстрой“, ООО „НЗГШ“, ООО „Техно-Транс“, ООО „Преттль-НК“, ПАО „Нижнекамскшина“, АО „НМЗ“, АО „Нижнекамсктехуглерод“ и другие», — поделилась с агентством руководитель пресс-службы Центра по поддержке бизнеса Нижнекамского района Гульшат Абзалова.

В рамках национального проекта предприятиям оказывается поддержка путем предоставления экспертов, которые совместно с сотрудниками компании занимаются внедрением инструментов бережливого производства. Также они обучают персонал, помогают повысить эффективность деятельности, найти резервы и внедрить организационно-технические мероприятия без привлечения дополнительных инвестиций.

Заявиться на участие в нацпроекте можно абсолютно бесплатно при единственном условии: выручка компании должна составлять не менее 400 млн рублей в год.

Руководитель РЦК РТ Шамиль Байрамов отметил, что на сегодняшний день работа ведется с предприятиями торговли, обрабатывающего производства, химии, нефтехимии, сельского хозяйства, транспорта, строительства.

Нацпроект «Производительность труда» утвержден майским указом Президента России Владимира Путина и призван создать условия для непрерывного роста производительности труда в стране.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Нижнекамске откроется кондитерская фабрика за 1,2 млрд рублей.