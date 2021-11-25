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Ру Тат
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Экономика
25 ноября 2021  13:34
Эльза Кузнецова

В Нижнекамске откроется кондитерская фабрика за 1,2 млрд рублей

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В Нижнекамске откроется кондитерская фабрика за 1,2 млрд рублей
Фото: Центр по&nbsp;поддержке бизнеса Нижнекамского района РТ

На территории промышленного парка «Нижнекамск» построят кондитерскую фабрику. Идея принадлежит известному предпринимателю Рафису Мустафину, который запустил в этом году аналог «Меги» — торговый центр «Рамус Молл». Об этом сообщает Центр по поддержке бизнеса Нижнекамского района РТ.

О проекте фабрики руководителю исполкома Рамилю Муллину, который накануне посетил промпарк «Нижнекамск», рассказала заместитель Мустафина — Людмила Зайцева. 

В частности, стало известно, что на фабрике планируется производить конфеты, торты, печенье, вафли и другие кондитерские изделия.

Общий объем инвестиций составит 1,2 млрд рублей, будет создано 80 рабочих мест. Проект будет реализовываться поэтапно в 2022–2023 годах, выход на проектную мощность запланирован в 2026 году.

«На сегодняшний день подобных фабрик в Нижнекамском районе нет. Потребность нижнекамцев в кондитерских изделиях удовлетворяет пока хлебокомбинат, он производит широкую линейку тортов и пирожных, однако производителей конфет, шоколада и печенья нет», — поделилась с ИА «Татар-информ» руководитель пресс-службы Центр по поддержке бизнеса Нижнекамского района Гульшат Абзалова.

#нижнекамский район #кондитерская фабрика
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