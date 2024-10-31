Предприятие Татарстана заняло третье место в конкурсе «Кубок сельских пекарей России»

Татарстанский сельскохозяйственный производственный кооператив «Хлеб» занял третье место во Всероссийском конкурсе «Кубок сельских пекарей России — 2024», сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Первое место досталось пекарне «Горячая точка» предприятия «Белокуракино» Луганской народной республики. На втором месте – крестьянское фермерское хозяйство «Сытая Дуся» Ивановской области.

«В конкурсе приняли участие команды из восьми субъектов РФ, которые были отобраны из 126 участников заочного этапа конкурса», – отметили в министерстве.

Финал конкурса состоялся сегодня в Казани. В нем состязались предприятия из Ивановской области, Республики Коми, Татарстана, Омской области, Ставропольского края, Камчатского края, Челябинской области и Луганской народной республики.