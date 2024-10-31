Представители 8 регионов боролись в Казани за Кубок сельских пекарей России

Восемь сельских пекарен из разных регионов приняли участие в финале Всероссийского конкурса «Кубок сельских пекарей России 2024», который прошел в Казани. Татарстан представили Нурзия Сибгатова, Наталья Митрюшкина и Наталья Участкина – работники сельскохозяйственного производственного кооператива «Хлеб» Тетюшского района.

«Этот конкурс – большой праздник для всех нас, знаковое событие. В нем приняли участие команды практически из всех регионов России – от Камчатки до Калининграда. В этом году в конкурсе участвуют семейные команды. Самый молодой конкурсант – семилетняя участница из Ивановской области. Самая дальняя команда приехала из Камчатского края», – сказал на церемонии открытия финала директор Департамента развития сельских территорий Минсельхоза РФ Виталий Платонов.

Он подчеркнул, что для развития сельских территорий очень важно поддерживать малый бизнес, фермерскую деятельность.

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марсель Махмутов зачитал приветствие главы Минсельхозпрода республики Марата Зяббарова.

«Сегодня здесь собрались настоящие мастера своего дела, талантливые пекари, хранители традиций. Ваш труд – это не просто выпечка хлеба, это создание пищи для души, вклад в продовольственную безопасность нашей страны, забота о здоровье и благополучии людей. Пусть “Кубок сельских пекарей России” станет для вас не просто конкурсом, а отличным поводом поделиться опытом, найти новых друзей, укрепить традиции и вдохновить следующее поколение пекарей», – говорится в тексте его приветствия.

Депутат Госсовета РТ, ректор Российского университета кооперации Алсу Набиева добавила, что этот конкурс – знаковый для всей страны. «Он славит наших хлебопеков, которые сегодня обращают внимание на важную профессию», – отметила она.

По словам Набиевой, финалисты приехали из восьми федеральных округов России и представляют лучшие организации, которые занимаются хлебопечением, все они достигли высоких результатов.

«Вчера мы познакомились с конкурсантами. Валерий из Луганской народной республики рассказал, как он восстанавливал объекты хлебопечения в маленьком поселке, где проживают менее 5 тыс. человек. Сейчас они выпекают по 7 тонн хлеба. Для нас большая честь, что и Татарстан смог пройти в финал. Хочется, чтобы обмен опытом хлебопечения продолжился и после завершения конкурса», – заявила она.

В заочном этапе конкурса, который прошел с июля по сентябрь, приняли участие представители 126 пекарен из 38 регионов России. Каждый участник представил уникальные изделия, отражающие традиции и современные тенденции выпечки.

По итогам заочного этапа было отобрано восемь лучших команд, которые приняли участие в финале конкурса. Финалистами стали сельскохозяйственный производственный кооператив «Хлеб» Татарстана, крестьянское фермерское хозяйство «Сытая Дуся» Ивановской области, «Фамильная пекарня» Республики Коми, сельскохозяйственный производственный потребкооператив «Тюкалинский хлеб» Омской области, ООО «Казачий хлеб» Ставропольского края, Быстринское потребительское общество Камчатского края, пекарня «Чечулинский хлеб» Челябинской области и предприятие «Белокуракино» Луганской народной республики.

В финале конкурсанты соревновались в изготовлении лучшего хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки, сдобного хлебобулочного изделия и мелкоштучного хлебобулочного изделия. По результатам состязаний выберут одного абсолютного победителя и двух призеров.

Всероссийский конкурс «Кубок сельских пекарей России 2024» проводится Минсельхозом РФ в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Он направлен на популяризацию семейного формата ведения фермерского бизнеса, на поддержку и развитие малых форм хозяйствования.

В Татарстане хлеб и хлебобулочные изделия производят более 70 хлебопекарных предприятий. За девять месяцев в республике произведено 115 тыс. тонн этой продукции.