Предприятие Татарстана представило первый в России грузовик на «голубом топливе»

Татарстанский автозавод РариТЭК презентовал на Петербургском международном газовом форуме новую линейку газомоторных среднетоннажных грузовиков Lotos. Первую выпущенную в России грузовую машину на экологичном, экономичном «голубом» топливе уже передали предприятию «Газпром ПХГ».

Автобус и грузовик Lotos Фото: © пресс-служба РариТЭК

Как подчеркнул глава Минпромторга РТ Олег Коробченко, сегодня весь мир озабочен темой экологии. И газификация техники – это один из способов бороться с загрязнениями, уточнил министр.

«Отрадно видеть, что с помощью татарстанского предприятия РариТЭК происходит этот переход на голубое топливо. Тем самым мы поддерживаем и наше машиностроение, и нашу экологию, и наших автомобилистов», - цитирует Коробченко пресс-служба Минпромторга РТ.

Он добавил, что РариТЭК разрабатывает большую линейку техники – грузовой, легковой, сельскохозяйственной. Причем предприятие также начало создавать заправочные станции, чтобы техника, не выезжая с полей, сразу заправлялась и работала.

Он также пожелал татарстанскому предприятию нарастить усилия и дать стране еще больше качественных автомобилей на «экологичном, экономичном голубом топливе».

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