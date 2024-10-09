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Предприятие Татарстана представило первый в России грузовик на «голубом топливе»
Татарстанский автозавод РариТЭК презентовал на Петербургском международном газовом форуме новую линейку газомоторных среднетоннажных грузовиков Lotos. Первую выпущенную в России грузовую машину на экологичном, экономичном «голубом» топливе уже передали предприятию «Газпром ПХГ».
Как подчеркнул глава Минпромторга РТ Олег Коробченко, сегодня весь мир озабочен темой экологии. И газификация техники – это один из способов бороться с загрязнениями, уточнил министр.
«Отрадно видеть, что с помощью татарстанского предприятия РариТЭК происходит этот переход на голубое топливо. Тем самым мы поддерживаем и наше машиностроение, и нашу экологию, и наших автомобилистов», - цитирует Коробченко пресс-служба Минпромторга РТ.
Он добавил, что РариТЭК разрабатывает большую линейку техники – грузовой, легковой, сельскохозяйственной. Причем предприятие также начало создавать заправочные станции, чтобы техника, не выезжая с полей, сразу заправлялась и работала.
Он также пожелал татарстанскому предприятию нарастить усилия и дать стране еще больше качественных автомобилей на «экологичном, экономичном голубом топливе».
Ранее сообщалось, что председателю правления ПАО «Газпром» Алексею Миллеру презентовали «Аммоний 2.0»: проект начнут строить в 2025-м.
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