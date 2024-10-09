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Миллеру презентовали «Аммоний 2.0»: проект начнут строить в 2025-м
Председателю правления ПАО «Газпром» Алексею Миллеру на Петербургском международном газовом форуме - 2024 презентовали макет проекта «Аммоний 2.0».
Напомним, данный комплекс начнут строить уже в 2025-м на территории, прилегающей к заводу «Аммоний», а сдадут объект к 2028 году.
Как сообщает пресс-служба Минпроторга РТ, о проекте Миллеру рассказывали гендиректор «Аммония» Дмитрий Макаров и министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.
«Особенностью этого проекта является применение энергоэффективных технологий и высокий уровень утилизации СО2 в товарную продукцию. Около 80% углекислого газа, образующегося на комплексе, будет переработано в карбамид», - говорится в сообщении министерства.
Уточняется, что у России увеличится промышленный потенциал, появятся новые рабочие места, а также будет удовлетворена растущая потребность сельскохозяйственных производителей в азотных удобрениях. Достигнуть этих целей поможет реализация упомянутого проекта.
фото: Минпромторг РТ
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