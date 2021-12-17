Предпринимателям Татарстана перечислено более 1 млрд рублей грантов из-за нерабочих дней

Более 18 тыс. заявлений подали предприниматели Татарстана на получение грантов в размере одного МРОТ на каждого работника. Об этом говорится в материалах к совещанию финансовых, налоговых и казначейских органов республики.

Всего должна быть произведена выплата 78,3 тыс. работников. «Сумма выплаченных субсидий – более 1 млрд рублей», — отмечается в материалах.

Ранее Министерство экономики РТ прогнозировало, что в Татарстане 25,4 тыс. предпринимателей могут рассчитывать на получение грантов для поддержки бизнеса в связи с нерабочими днями в России, введенными в ноябре этого года Президентом РФ Владимиром Путиным.

Гранты – это единовременные выплаты из расчета один МРОТ (12 792 рубля) на одного сотрудника. Заявки принимались на сайте ФНС России до 15 декабря.