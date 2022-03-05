Предпринимателям России компенсируют комиссию при расчетах через систему быстрых платежей

Правительство РФ выделило 500 млн рублей на продление программы компенсации малому и среднему бизнесу (МСП) расходов на использование отечественной системы быстрых платежей (СБП), сообщила пресс-служба Кабмина.

Программа продлена на полгода. МСП возместят банковскую комиссию за пользование системой быстрых платежей за период с 1 января по 1 июля 2022 года.

Система быстрых платежей – сервис Банка России, который в том числе позволяет гражданам оплачивать товары и услуги с помощью мобильных приложений банков – участников системы. Комиссия не превышает 0,7% от стоимости товара. Это в 2–2,5 раза ниже, чем у других платежных операторов.

«Важно, что отечественная система быстрых платежей – это надежная и удобная альтернатива традиционным эквайринговым расчетам в магазинах с использованием банковских карт. Особенно при сохраняющихся рисках отключения нашей страны от международных платёжных систем», – сообщал ранее Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.