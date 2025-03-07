news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 7 марта 2025 14:52

Бавлинского предпринимателя арестовали за взятку сотруднику ветобъединения

Читайте нас в
Телеграм

Бавлинского предпринимателя арестовали за взятку заместителю начальника местного ветобъединения Марату Галяветдинову.

Набережночелнинский суд избрал бизнесмену меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца, до 5 мая. Ранее мы сообщали об аресте Галяветдинова.

По версии следствия, в период с 2021 по 2024 года заместитель начальника бавлинского ветобъединения Марат Галяветдинов получил от предпринимателя взятку в размере 308 тысяч рублей. Деньги он брал за выдачу ветеринарных справок в системе «Меркурий» без обязательных лабораторных проверок, нарушая приказ Минсельхоза.

Справки предоставлялись на мясную продукцию, что потенциально могло нести угрозу здоровью потребителей.

#Бавлы #взятка #суд
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Врач-офтальмолог: «Глаукома грозит не только слепотой, она может запустить деменцию»

Врач-офтальмолог: «Глаукома грозит не только слепотой, она может запустить деменцию»

6 марта 2025
«Несколько раз мою жизнь на войне спасала судьба»: история столетнего ветерана из Казани

«Несколько раз мою жизнь на войне спасала судьба»: история столетнего ветерана из Казани

6 марта 2025