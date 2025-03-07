Бавлинского предпринимателя арестовали за взятку сотруднику ветобъединения

Бавлинского предпринимателя арестовали за взятку заместителю начальника местного ветобъединения Марату Галяветдинову.

Набережночелнинский суд избрал бизнесмену меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца, до 5 мая. Ранее мы сообщали об аресте Галяветдинова.

По версии следствия, в период с 2021 по 2024 года заместитель начальника бавлинского ветобъединения Марат Галяветдинов получил от предпринимателя взятку в размере 308 тысяч рублей. Деньги он брал за выдачу ветеринарных справок в системе «Меркурий» без обязательных лабораторных проверок, нарушая приказ Минсельхоза.

Справки предоставлялись на мясную продукцию, что потенциально могло нести угрозу здоровью потребителей.