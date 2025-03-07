Замначальника бавлинского ветобъединения избрали меру пресечения по делу о взятке

Сегодня Набережночелнинский городской суд избрал меру пресечения заместителю начальника бавлинского ветобъединения Марату Галяветдинову. Его обвиняют в получении взятки.

Суд избрал для него меру пресечения в виде запрета определенных действий. Теперь ему запрещено общаться со свидетелями по делу, сотрудниками ветобъединения Бавлов, получать и отправлять корреспонденцию (кроме уведомлений от следователя), а также пользоваться интернетом.

По версии следствия, в период с 2021 по 2024 года заместитель начальника бавлинского ветобъединения Марат Галяветдинов получил от предпринимателя взятку в размере 308 тысяч рублей. Деньги он брал за выдачу ветеринарных справок в системе «Меркурий» без обязательных лабораторных проверок, нарушая приказ Минсельхоза.

Справки предоставлялись на мясную продукцию, что потенциально могло нести угрозу здоровью потребителей.