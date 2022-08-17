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Ру Тат
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Экономика
17 августа 2022  12:10

Кабмин РФ предоставит бизнесу льготные кредиты на новое оборудование

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Правительство РФ запустило новую программу поддержки бизнеса. Малые и средние предприятия смогут получить льготные кредиты на перестройку производства под 4,5% годовых и займы на его развитие своего дела под 3% годовых.

Эти средства компании смогут направить на закупку оборудования, провести капитальный ремонт производственных помещений и запустить новые производства, уточняет пресс-служба Кабмина.

Предприятия малого и среднего бизнеса, работающие в сфере логистики, гостиничного дела и сельского хозяйства смогут получить льготные займы в приоритетном порядке. Программа будет действовать три года, каждый кредит можно будет погашать в течении десяти лет, подчеркнули в Правительстве РФ. 

Напомним, в марте этого года Президент России Владимир Путин распорядился в условиях санкционного давления поддержать российский бизнес – деньгами, льготами и преференциями. 

#господдержка #бизнес #кабмин
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