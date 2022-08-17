Кабмин РФ предоставит бизнесу льготные кредиты на новое оборудование

Правительство РФ запустило новую программу поддержки бизнеса. Малые и средние предприятия смогут получить льготные кредиты на перестройку производства под 4,5% годовых и займы на его развитие своего дела под 3% годовых.

Эти средства компании смогут направить на закупку оборудования, провести капитальный ремонт производственных помещений и запустить новые производства, уточняет пресс-служба Кабмина.

Предприятия малого и среднего бизнеса, работающие в сфере логистики, гостиничного дела и сельского хозяйства смогут получить льготные займы в приоритетном порядке. Программа будет действовать три года, каждый кредит можно будет погашать в течении десяти лет, подчеркнули в Правительстве РФ.

Напомним, в марте этого года Президент России Владимир Путин распорядился в условиях санкционного давления поддержать российский бизнес – деньгами, льготами и преференциями.