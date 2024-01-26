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Экономика 26 января 2024 22:07

Предприниматели Татарстана прислали наибольшее количество заявок на конкурс «Знай наших»

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От Татарстана на конкурс брендов «Знай наших» поступило больше всего заявок. Об этом гендиректор АСИ Светлана Чупшева рассказала на рабочем совещании по итогам сессия стратегической бизнес-миссии и по перспективам сотрудничества РТ с Агентством стратегических инициатив и госкорпорацией ВЭБ.РФ, которое состоялось в Казани.

«Здесь, в Татарстане, просто сотни интересных и успешных брендов. Конкурс „Знай наших“ проводится ежегодного по поручению Президента совместно с ВЭБ. РФ и Росконгрессом. Победители получат федеральную информационную поддержку от наших партнеров — федеральных каналов», — отметила Чупшева.

Всего на конкурс татарстанские предприниматели отправили около 1,7 тыс. заявок. Чупшева также сообщила, что для участников конкурса АСИ подготовит образовательную программу.

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