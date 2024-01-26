Предприниматели Татарстана прислали наибольшее количество заявок на конкурс «Знай наших»

От Татарстана на конкурс брендов «Знай наших» поступило больше всего заявок. Об этом гендиректор АСИ Светлана Чупшева рассказала на рабочем совещании по итогам сессия стратегической бизнес-миссии и по перспективам сотрудничества РТ с Агентством стратегических инициатив и госкорпорацией ВЭБ.РФ, которое состоялось в Казани.

«Здесь, в Татарстане, просто сотни интересных и успешных брендов. Конкурс „Знай наших“ проводится ежегодного по поручению Президента совместно с ВЭБ. РФ и Росконгрессом. Победители получат федеральную информационную поддержку от наших партнеров — федеральных каналов», — отметила Чупшева.

Всего на конкурс татарстанские предприниматели отправили около 1,7 тыс. заявок. Чупшева также сообщила, что для участников конкурса АСИ подготовит образовательную программу.