АСИ запустит для участников конкурса брендов «Знай наших» образовательную программу

Агентство стратегических инициатив готовит акселерационную программу для предпринимателей — участников конкурса растущих российских брендов «Знай наших». Об этом гендиректор АСИ Светлана Чупшева рассказала на стратегической сессии по выработке ключевых направлений развития регионов России в Казани.

«В этому году мы запускаем большую образовательную программу с экспертами в сфере креативных индустрий, брендинга, маркетинга. Надеемся, что не только победители, но и участники конкурса брендов ее пройдут, и это даст им возможность вырасти в экономических показателях, выйти за пределы страны и заключить первые зарубежные контракты уже в процессе образовательной программы», — цитирует Чупшеву пресс-служба ведомства.

Всего на конкурс от Татарстана поступило около 1,7 тыс. заявок — по их сумме республика лидирует среди всех регионов страны.